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Что могут означать симптомы: температура, насморк, кашель, расстройство желудка, головная боль и т. д.?
Можно ли скорректировать приём лекарств во время выздоровления?
О чём говорят результаты анализов и как действовать дальше?
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Простые медицинские советы на каждый день
Часто мыть руки с мылом,
а если такой возможности нет –
используйте спиртосодержащие или
дезинфицирующие салфетки.
В людных местах по возможности соблюдайте
расстояние не менее 1 м
до человека.
Избегайте ненужных поездок
в общественном транспорте
и многолюдных мероприятий.
Надевайте маску или используйте
другие средства защиты
в случае поездки на общественном транспорте, при
посещении людных мест, при уходе за родными и
близкими с симптомами респираторной инфекции.
имеют доступ к онлайн-консультациям Доктор рядом
положительно оценили качество и пользу консультаций
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Отзывы
Александра, ,
@sashadiana
Сервис очень удобен
Сервис очень удобен. Очень грамотные консультации, которые очень мне помогли. И обратная связь радует, через несколько дней врач всегда звонит, и уточняет самочувствие.