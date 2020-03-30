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Средний опыт врачей 10 лет

Средний опыт врачей 10 лет

Любые вопросы о здоровье и коронавирусе

Любые вопросы о здоровье и коронавирусе

Во время эпидемии особенно важно иметь доступ к врачам, не выходя из дома

ВЭБ.РФ и телемедицинский сервис Доктор рядом предоставляют всем гражданам России возможность проконсультироваться с опытными медиками, не выходя из дома.

1

Вопросы о здоровье

Вы можете задать все волнующие вас вопросы о здоровье врачам различных специализаций

2

Вопросы о вирусных инфекциях

Специалисты расскажут о методах профилактики, соберут анамнез и подскажут, как действовать в конкретной ситуации

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Как получить консультацию врача

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по любым медицинским вопросам

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Что могут означать симптомы: температура, насморк, кашель, расстройство желудка, головная боль и т. д.?

Что могут означать симптомы: температура, насморк, кашель, расстройство желудка, головная боль и т. д.?

Что могут означать симптомы: температура, насморк, кашель, расстройство желудка, головная боль и т. д.?
Можно ли скорректировать приём лекарств во время выздоровления?

Можно ли скорректировать приём лекарств во время выздоровления?

Можно ли скорректировать приём лекарств во время выздоровления?
О чём говорят результаты анализов и как действовать дальше?

О чём говорят результаты анализов и как действовать дальше?

О чём говорят результаты анализов и как действовать дальше?
Что делать, если впервые в жизни беспокоит бессонница?

Что делать, если впервые в жизни беспокоит бессонница?

Что делать, если впервые в жизни беспокоит бессонница?
Как правильно выбрать прикорм своему ребёнку?

Как правильно выбрать прикорм своему ребёнку?

Как правильно выбрать прикорм своему ребёнку?

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теперь проще простого

01

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02

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для всех членов семьи

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Простые медицинские советы на каждый день

Часто мыть руки с мылом,
а если такой возможности нет –
используйте спиртосодержащие или
дезинфицирующие салфетки.

1

В людных местах по возможности соблюдайте
расстояние не менее 1 м
до человека.

2

Избегайте ненужных поездок
в общественном транспорте
и многолюдных мероприятий.

Информация о профилактике вирусных заболеваний
3

Надевайте маску или используйте
другие средства защиты
в случае поездки на общественном транспорте, при
посещении людных мест, при уходе за родными и
близкими с симптомами респираторной инфекции.

Носите маску правильно.
4
имеют доступ к онлайн-консультациям Доктор рядом

имеют доступ к онлайн-консультациям Доктор рядом

положительно оценили качество и пользу консультаций

положительно оценили качество и пользу консультаций

средняя оценка за онлайн-консультации

средняя оценка за онлайн-консультации

Бесплатные консультации врачей

для всех членов семьи