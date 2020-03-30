Полина, ,

@malaya.polinka

Постоянная связь с докторами

Постоянная связь с докторами. Хорошее отношение. Через несколько дней после обращения звонят и уточняют все ли хорошо. Очень довольна Вашим сервисом. Не всегда есть возможность приехать к врачу, а тут всё всегда доступно.